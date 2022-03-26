Українська армія звільнила два населені пункти під Харковом

ЗСУ повернула контроль над східними передмістями Харкова – Ольхівкою та Малою Роганню

Українська армія до вечора п'ятниці, 25 березня, взяла під контроль два населені пункти під Харковом. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«ЗСУ звільнили східні передмістя Харкова – Ольхівку та Малу Рогань! Слава ЗСУ! Смерть російським окупантам!», – написав парламентар.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підтвердив, що українські військові зачистили Малу Рогань, і робота продовжується. Бійці 92-ї окремої механізованої бригади та військовослужбовці Харківського гарнізону ліквідували ворожих розвідників, зокрема командира роти.

Нагадаємо, у Житомирі вранці у п’ятницю, 25 березня, російські загарбники з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню, повідомив у вечірньому зведенні міський голова Сергій Сухомлин.

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