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    Події в Україні

    Росія відправить на війну в Україну 800 бойовиків терористичної «Хезболли»

    Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними ЗМІ, на вівторок, 29 березня - Росія відправить на війну в Україну 800 бойовиків терористичної «Хезболли»
    Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними ЗМІ, на вівторок, 29 березня
    фото з відкритих джерел

    Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць

    Попри обіцянку ісламської шиїтської терористичної «Хезболли» не брати участі в російсько-українській війні, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців цієї організації, які воюватимуть на боці агресора, повідомила 25 березня російська опозиційна «Новая газета» з посиланням на арабський телеканал «Аль Хадас».

    Представники російської приватної військової компанії «Вагнер» провели перемовини з ісламським шиїтським угрупованням «Хезболла» про відправку бойовиків в Україну. Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків цієї організації до України для ведення бойових дій.

    Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення «Хезболла» і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

    Арабські ЗМІ повідомили, що незабаром після цієї зустрічі «Хезболла» відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії. Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків цієї організації. Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, яке контролює «Хезболла».

    Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними місцевих ЗМІ, на вівторок, 29 березня. 200 бійців начебто буде перекинуто зі столиці Сирії – Дамаска на військову авіабазу в Гомельській області Білорусі.

    Бойовиків для участі у війні проти України набирають серед загартованих у боях батальйонів «Аль-Аббас» і «Аль-Радван».

    Наразі армія «Хезболли» налічує близько 100 тис. бойовиків, які воюють безперервно. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною організацією.

    Новина про відправку бойовиків в Україну суперечить тому, що генеральний секретар «Хезболли» Хасан Насралла висловив минулого тижня. Тоді він наполягав, що «Хезболла» категорично заперечує будь-яку можливість участі у війні проти України.

    «Новая газета» зазначає, що «Хезболла» і раніше заперечувала можливість участі своїх членів у бойових діях у зарубіжних країнах – у Сирії, Боснії, Палестині, Ємені та Іраку. І щоразу згодом зізнавалася у відправці бойовиків.

    Нагадаємо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту. За наявною інформацією, російськими окупантами начебто вже підібрано приблизно 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та «Хезболли».

    Як повідомлялося, Росія вербує на війну бойовиків із Сирії та Лівії – розвідка. Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор.

    До слова, окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях. За наявною інформацією, впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ.

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    Теги: Білорусь розвідка ЄС росія окупанти ЗМІ Іран армія війна Ракка Україна окупація #stoprussia
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    Росія відправить на війну в Україну 800 бойовиків терористичної «Хезболли»