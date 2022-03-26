Росія відправить на війну в Україну 800 бойовиків терористичної «Хезболли»

Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними ЗМІ, на вівторок, 29 березня

Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць

Попри обіцянку ісламської шиїтської терористичної «Хезболли» не брати участі в російсько-українській війні, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців цієї організації, які воюватимуть на боці агресора, повідомила 25 березня російська опозиційна «Новая газета» з посиланням на арабський телеканал «Аль Хадас».

Представники російської приватної військової компанії «Вагнер» провели перемовини з ісламським шиїтським угрупованням «Хезболла» про відправку бойовиків в Україну. Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків цієї організації до України для ведення бойових дій.

Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення «Хезболла» і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

Арабські ЗМІ повідомили, що незабаром після цієї зустрічі «Хезболла» відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії. Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків цієї організації. Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, яке контролює «Хезболла».

Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними місцевих ЗМІ, на вівторок, 29 березня. 200 бійців начебто буде перекинуто зі столиці Сирії – Дамаска на військову авіабазу в Гомельській області Білорусі.

Бойовиків для участі у війні проти України набирають серед загартованих у боях батальйонів «Аль-Аббас» і «Аль-Радван».

Наразі армія «Хезболли» налічує близько 100 тис. бойовиків, які воюють безперервно. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною організацією.

Новина про відправку бойовиків в Україну суперечить тому, що генеральний секретар «Хезболли» Хасан Насралла висловив минулого тижня. Тоді він наполягав, що «Хезболла» категорично заперечує будь-яку можливість участі у війні проти України.

«Новая газета» зазначає, що «Хезболла» і раніше заперечувала можливість участі своїх членів у бойових діях у зарубіжних країнах – у Сирії, Боснії, Палестині, Ємені та Іраку. І щоразу згодом зізнавалася у відправці бойовиків.

Нагадаємо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту. За наявною інформацією, російськими окупантами начебто вже підібрано приблизно 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та «Хезболли».

Як повідомлялося, Росія вербує на війну бойовиків із Сирії та Лівії – розвідка. Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор.

До слова, окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях. За наявною інформацією, впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ.

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