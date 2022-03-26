Росія відправить на війну в Україну 800 бойовиків терористичної «Хезболли»
Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць
Попри обіцянку ісламської шиїтської терористичної «Хезболли» не брати участі в російсько-українській війні, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців цієї організації, які воюватимуть на боці агресора, повідомила 25 березня російська опозиційна «Новая газета» з посиланням на арабський телеканал «Аль Хадас».
Представники російської приватної військової компанії «Вагнер» провели перемовини з ісламським шиїтським угрупованням «Хезболла» про відправку бойовиків в Україну. Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків цієї організації до України для ведення бойових дій.
Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення «Хезболла» і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.
Арабські ЗМІ повідомили, що незабаром після цієї зустрічі «Хезболла» відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії. Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків цієї організації. Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, яке контролює «Хезболла».
Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними місцевих ЗМІ, на вівторок, 29 березня. 200 бійців начебто буде перекинуто зі столиці Сирії – Дамаска на військову авіабазу в Гомельській області Білорусі.
Бойовиків для участі у війні проти України набирають серед загартованих у боях батальйонів «Аль-Аббас» і «Аль-Радван».
Наразі армія «Хезболли» налічує близько 100 тис. бойовиків, які воюють безперервно. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною організацією.
Новина про відправку бойовиків в Україну суперечить тому, що генеральний секретар «Хезболли» Хасан Насралла висловив минулого тижня. Тоді він наполягав, що «Хезболла» категорично заперечує будь-яку можливість участі у війні проти України.
«Новая газета» зазначає, що «Хезболла» і раніше заперечувала можливість участі своїх членів у бойових діях у зарубіжних країнах – у Сирії, Боснії, Палестині, Ємені та Іраку. І щоразу згодом зізнавалася у відправці бойовиків.
Нагадаємо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту. За наявною інформацією, російськими окупантами начебто вже підібрано приблизно 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та «Хезболли».
Як повідомлялося, Росія вербує на війну бойовиків із Сирії та Лівії – розвідка. Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор.
До слова, окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях. За наявною інформацією, впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ.