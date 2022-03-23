Зеленський заявив, що в Україні створили сайт для допомоги з гуманітарними вантажами

На сайті help.gov.ua можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що створено сайт help.gov.ua. для тих, хто хоче та може допомагати з гуманітарними вантажами. Про це голова держави сказав у відеозверненні.

«Важлива новина – створений онлайн-інструмент для усіх, хто може і хоче допомогти з гуманітарними вантажами для України. Тільки за два минулих тижні до нашої держави надійшло вже більше 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляються через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень – ще більше, ще більше можливостей, ще більше роботи. Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua», – сказав Зеленський.

На сайті можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж.

«Це для кожного, хто хоче долучитись. Для кожного, хто може допомогти. В Україні і у всьому світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7», – додав президент.

До слова, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.