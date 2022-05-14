Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США

Президент розраховує на підтримку США подальшого посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом, яка перебуває з візитом у нашій країні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.

«Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни», – сказав він.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

«Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму», – акцентував Зеленський.

Глава держави подякував США за лідерство в підтримці України.

Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.

Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд дол. до $39,6 млрд.

Нагадаємо, учора прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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