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    Думки вголос

    Четвертий Рейх. Саме так потрібно називати нинішню Росію

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Росія є Четвертим Рейхом за всіма ознаками - Четвертий Рейх. Саме так потрібно називати нинішню Росію
    Росія є Четвертим Рейхом за всіма ознаками

    Назва Четвертий Рейх слід якось внести в офіційні документи та дискурс новин

    Мовою оригіналу

    Мне кажется, дискуссии про правильное название сегодняшней РФ потеряли смысл. Россия, Московия, Мордор – спор устарел. Это Четвертый Рейх. По всем признакам.

    Пропаганда, национализм, циничное нарушение всех мыслимых законов, убийства и пытки гражданского населения. И ведь это можно говорить не только про действия #ЧР в Украине. В той же Сирии убивали гражданских, бомбили города.

    Военные преступники от рядового до президента страны. Путлерюгенд в телевизоре и пятиминутки ненависти, которые и не снились Оруэлу. Я уже молчу про внешнее сходство.

    Четвертый Рейх. #ЧР. Осталось это название как-то внести в официальные документы и новостной дискурс.

    Я уверен, им даже понравится. Они уже готовы...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Четвертий Рейх. Саме так потрібно називати нинішню Росію