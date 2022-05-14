Четвертий Рейх. Саме так потрібно називати нинішню Росію

Назва Четвертий Рейх слід якось внести в офіційні документи та дискурс новин

Мовою оригіналу

Мне кажется, дискуссии про правильное название сегодняшней РФ потеряли смысл. Россия, Московия, Мордор – спор устарел. Это Четвертый Рейх. По всем признакам.

Пропаганда, национализм, циничное нарушение всех мыслимых законов, убийства и пытки гражданского населения. И ведь это можно говорить не только про действия #ЧР в Украине. В той же Сирии убивали гражданских, бомбили города.

Военные преступники от рядового до президента страны. Путлерюгенд в телевизоре и пятиминутки ненависти, которые и не снились Оруэлу. Я уже молчу про внешнее сходство.

Четвертый Рейх. #ЧР. Осталось это название как-то внести в официальные документы и новостной дискурс.

Я уверен, им даже понравится. Они уже готовы...

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.