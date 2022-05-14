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    Як скинути Путіна? Російський опозиціонер дав рецепт

    Дмитро Гудков пропонує рецепт припинення війни - Як скинути Путіна? Російський опозиціонер дав рецепт
    Дмитро Гудков пропонує рецепт припинення війни
    фото з відкритих джерел

    Гудков пропонує використати досвід Югославії

    Російський опозиційний політик та колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков запропонував рецепт припинення війни та порятунку від президента Росії Володимира Путіна. Про це Гудков розповів у своєму відеоблозі.

    Гудков заявив, що змінити владу в Росії, зупинити війну та скасувати санкції неможливо без розколу еліт. Російський опозиційний політик пропонує використати досвід Югославії – Путін має бути оголошений військовим злочинцем із вимогою його видачі в обмін на гарантії його оточенню.

    «Югославія прожила під санкціями 9 років, а Мілошевич утримував владу навіть після ударів НАТО. Надалі в ООН усвідомили, що санкції не дають належного ефекту, і організували в Гаазі трибунал щодо колишньої Югославії. Мілошевича звинуватили у злочинах проти людяності. Елітам зробили пропозицію, від якої важко відмовитись – здати диктатора в обмін на зняття санкцій. Наступного року диктатора скинули, соратники видали його трибуналу, і він помер у тюремній камері», – нагадав він.

    Гудков підкреслив, що з Путіним треба вчинити так само, як із Мілошевичем.

    «Потрібно вимагати його негайної видачі в обмін на «плюшки» для тих, хто на це наважиться. Як нам каже приклад Балкан – вихід є. Потрібно просто уважно вивчити приклад Мілошевича та спробувати повторити», – заявив російський опозиціонер.

    До слова, російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який разом із однодумцями-громадськими діячами 27 лютого створив Антивоєнний комітет Росії, оприлюднив звернення до земляків-військових, які воюють в Україні.

    Теги: росія окупанти санкції депутат війна путін Україна окупація трибунал Дмитро Гудков #stoprussia
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    Як скинути Путіна? Російський опозиціонер дав рецепт