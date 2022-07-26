У Харкові пролунали вибухи (відео)
Окупанти обстріляли Харків
фото: Харків Life
Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу
У Харкові в ніч проти 26 липня знову прозвучали вибухи. Про це повідомляють мешканці Харкова в соцмережах.
Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.
Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.
Нібито є «прильоти» і розпочалася пожежа.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.