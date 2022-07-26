У Харкові пролунали вибухи (відео)

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу

У Харкові в ніч проти 26 липня знову прозвучали вибухи. Про це повідомляють мешканці Харкова в соцмережах.

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.

Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

Нібито є «прильоти» і розпочалася пожежа.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.