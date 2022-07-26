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    Події в Україні

    Окупанти знову вночі обстріляли Нікополь

    Окупанти знову вночі обстріляли Нікополь

    Від обстрілу 26 липня ніхто не постраждав

    Російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район посеред ночі. Про це повідомив голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

    Євтушенко зазначив, що від обстрілу 26 липня ніхто не постраждав.

    «Друзі, на цю хвилину, все нормально, (наскільки це взагалі можливо під час війни) нікого не зачепило. Заспокойтесь будь ласка та лягайте спати», – написав Євтушенко.

    Нагадаємо, вчора вночі окупанти обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару. Як відомо, внаслідок нічних ударів по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

    Кількома днями раніше росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла.

    Перед цим був здійснений масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото).

    Перед цим 21 липня окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вночі обстріляли Нікополь