Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок: перехоплення СБУ

Єдиною провиною вбитої жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове»

СБУ документує злочини окупантів, щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним

Служба безпеки України опублікувала нові свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення. Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

Ось цей «герой», який був мобілізований росіянами з так званої «ЛНР», розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: «…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту.

Раніше у Бучанській міській раді розповіли трагічну історію 23-річної Карини Єршової, яка у 2014 році втекла з окупованого Донецька, але зустріла свою жахливу смерть у Бучі. Дівчина з батьками чинили опір, коли до міста зайшли російські війська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бучі виявлено три місця масових поховань – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір «Променистий», де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими отворами.