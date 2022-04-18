Колишній голова Херсонської ОДА понад тиждень у полоні рашистів

Андрія Путілова російські окупанти викрали 9 квітня

Керівника «Механічного заводу«, ексголову Херсонської ОДА Андрія Путілова утримують в полоні російські військові вже понад тиждень. Інформації про його місцезнаходження і досі немає. Про це повідомляє його дружина у соціальних мережах.

«Вже тиждень немає жодної звістки від мого чоловіка, Путілова Андрія, якого викрали російськи солдати з нашого будинку! Вже 7 діб (станом на 16.04.2022 – ред.) немає відповіді дітям: де і що з їх батьком! Ще 7 діб болю, сподівань,та сліз!!!! Розпачу його батьків немає краю! Ніколи не думала, що в 21 сторіччі я буду відрізняти гуркіт танків,та грім Градів, а мої діти стануть дітьми війни, чекаючи на свого батька із полону росіян! Я все ще усією душею вірю, що здоровий глузд переможе і Андрій неушкоджений повернеться додому, до своїх близьких, рідних і далі буде працювати на благо нашого рідного міста в мирній Україні», – написала Тата Мур-Путилова.

Нагадаємо, Андрія Путілова російські окупанти викрали 9 квітня. Андрій Путілов очолював Херсонську облдержадміністрацію з 2014 по 2016 рр. Нині є керівником потужного металургійного підприємства, яке працює з провідними автомобільними корпораціями світу – Тойота, Фольксваген, Бош та іншими. На зв'язок з рідними він до цього часу не вийшов.