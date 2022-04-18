Підполковник Гончар описав тривожну ситуацію навколо Миколаєва

На 50-й день війни навколо Миколаєва вже суцільні окопи ворога

Станом на 18 квітня російські окупанти впритул до Миколаєва окопалися та побудували першу лінію захисту. Про це підполковник Ярослав Гончар розповів в інтерв'ю «Главкому».

Гончар перебуває на Миколаївщині лише тиждень.Про ситуацію навколо міста з початку російсько-української війни дізнався від глави воєнної адміністрації Віталія Кіма.

Він розповів, що у перші дні війни в області Збройні сили взагалі десь поділися, чинила опір ворогу лише Національна поліція. Коли глава воєнної адміністрації взяв ініціативу на себе, налагодилася взаємодія з військовими. Він через своїх інформаторів з’ясовував, де розташовуються ворожі колони, як ідуть із Криму, вони ж наводили артилерію на ворожі колони.

Зараз, за словами Гончара, на Миколаївщині розгортається угрупування від Збройних сил України. Структура управління складається з двох штабів.

«Але навіщо два штаби? Можливо у цьому є якийсь смисл, який я поки не зрозумів, але питання виникають. Тобто з одного боку є штаб оборони, з іншого – штаб угрупування. Навіщо штаб оборони? Чи не доцільно мати єдиний штаб?» − сказав Гончар.

Він закликав консолідувати усі ресурси для оборони Миколаєва.

«Навколо Миколаєва вже суцільні окопи ворога. Це ми бачимо першу лінію захисту. Засоби на те, щоби розвідати глибину, прочитати, прорахувати другий ешелон дуже обмежені. І на фоні всього цього очільник Миколаївської воєнної адміністрації фактично усунутий від справ», − наголосив Гончар.

Підполковник також розповів про те, що зараз на часі забезпечення тих підрозділів ЗСУ, які відкотилися з Херсона.

«Скажу вам, що вони голі й босі сюди прийшли. Їх треба екіпірувати і злагоджувати. А Збройні сили це наразі не спроможні зробити, потрібна підтримка громадянського суспільства», – закінчив підполковник.

Нагадаємо, 18 квітня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків.

Відзначимо, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей.