Із Волновахи евакуювали 400 місцевих жителів

Зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце

Сьогодні із Волновахи почалася евакуація. Російські окупанти порушили домовленості навіть за посередництва Червоного хреста і відкрили вогонь по Волновасі. Тим не менш з міста вдалося вивезти близько 400 людей, повідомив очільник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Станом на 14:50 сьогоднішнього дня, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні близько 400 жителів

Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися до населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

«Хоча на сьогоднішній день ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи – просуватися туди було вкрай небезпечно», – зазначив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Зараз евакуйованих людей доставляють в безпечне місце.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Сьогодні з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. З 11:00 мала початися евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

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