У Маріуполі починається евакуація мирного населення, возитимуть муніципальні автобуси

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено

У Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Про це у Facebook написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що сьогодні з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53)

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

Крім цього, гуманітарним коридором в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті.

«Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО. Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити», – наголосив Кириленко.

Нагадаємо, раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв просив допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

Також відомо, що Україна і Росія планують провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Президент Володимир Зеленський 3 березня у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі. Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

Додамо, що президент США Байден не планує жодних контактів із Путіним.

Після обстріл Запорізької АЄС Зеленський терміново переговорив із Байденом.