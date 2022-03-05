У російських військових перед відправкою в Україну забирають документи та жетони (документ)

Трупи своїх «героїв» окупанти забиратимуть потай, ночами

У російських військових, котрих відправляють в Україну, забирають документи, що підтверджують особу – посвідчення, воєнні квитки, жетони. Відповідний документ оприлюднив депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Наказ «для внутрішнього користування» підписав заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко.

«Кількість втрат (яких «немає») сильно напружує Путіна. Тому гарматне м'ясо перед застосуванням позбавляють документів. І навіть жетонів. У наказі написано, що налякав окупантів наш реєстр утилізованих загарбників. Бояться!

Тому трупи своїх «героїв» окупанти забирають потай, ночами. Вивозять до Білорусі та закопують у братських могилах. Що найголовніше – за неможливості вивезення тіла знищуються. «Дарма старенька чекає на сина додому, він після навчань поїхав». Отак усе просто.

У бій без аптечки, матерям набрехати, трупи спалити або закопати без таблички. А без документів навіть особистість не встановиш, щоб сказати батькам. Кінці у воду», – написав Гончаренко.

У документі також вказано, що тіла вбитих росіян із 1 березня належить вивозити таємно, уночі, на територію Білорусі. Там їх ховатимуть у братських могилах. Якщо ж евакуювати останки загиблих неможливо, їх слід знищити на місці.

Раніше стало відомо, що Росія забезпечила своїх солдат просроченою їжею на три дні. Також вийшло відео, де показано наповнення аптечки окупантів.

Нічого дивного, там лише жгут та бинти. Схоже, що російські генерали не вважають за потрібне рятувати життя своїх підлеглих.

Нагадаємо, ще один полонений російський загарбник, який бігав чотири дні Україною, тепер у полоні, дзвонить батькам і плаче.

Але що здивувало навіть українських захисників, так це те, як його батьки сприйняли новину про полон сина.