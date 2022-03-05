Окупанти порушили усі домовленості і відкрили вогонь у Волновасі – Верещук

Бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями

Російські окупанти порушили домовленості навіть за посередництва Червоного хреста і відкрили вогонь по Волновасі. Це унеможливлює евакуацію мирного населення, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

«О 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння», – заявила Верещук.

За словами міністра, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.

Водночас бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тим часом унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями.

«Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного хреста. Не дотрималася взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологе-Оріхове, які унеможливлюють рух колон у напрямку до Запоріжжя», – заявила Верещук.

«Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів: інсулін й так далі, а також продуктів харчування», – додала Верещук.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Сьогодні з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. З 11:00 мала початися евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.