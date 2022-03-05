Російські окупанти обстріляли багатоповерхівки Харкова (фото, відео)

Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об'єктів

Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об'єктів

Найбільше бомбардувань зазнали найбільший житловий масив міста Салтівка

Ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Зазначається, що найбільше бомбардувань зазнали найбільший житловий масив міста Салтівка, обстріл якого не припинявся ні на мить, а також райони ХТЗ, «Нові дома», Холодна гора та центральна частина міста. Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об'єктів.

На їхнє гасіння залучались 200 осіб особового складу ДСНС та 40 одиниць техніки. Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

Також особовий склад Харківського гарнізону ДСНС проводить аварійно-рятувальні роботи у зруйнованих внаслідок обстрілу та бомбардування окупантами будівлях. Рятувальники розбирають завали та вилучають постраждалих і загиблих людей.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.