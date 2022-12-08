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Як боротися із впливом пропаганди Кремля: результати зустрічі представників України, Литви та Польщі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як боротися із впливом пропаганди Кремля: результати зустрічі представників України, Литви та Польщі
У Польщі, Литві та Україні вже існують принципи стійкості до російської пропаганди
фото з відкритих джерел

Росія після 24 лютого почала новий етап російської пропаганди та дезінформації, спрямованої проти країн Люблінського трикутника

У вівторок, 6 грудня, у Брюсселі зустрілися експерти країн Люблінського трикутника з Ініціативи громадянської стійкості (Литва), Інституту Костюшко (Польща) та «Детектор медіа» (Україна). Вони обговорили актуальні виклики в інформаційній війні з Росією, а також варіанти подальшої співпраці у боротьбі з пропагандою.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зазначається, що представники країн обговорили спільні та відмінні риси пропаганди, яка транслюється всередині країн. Таким чином були визначені основні цілі РФ в інформаційних атаках. Зокрема, це розкачування песимістичних настроїв через поширення думки про те, що розбудова країни більше не можлива. Також це підрив довіри у суспільстві та дискредитація співпраці між країнами.

Однак у Польщі, Литві та Україні вже існують принципи стійкості до російської пропаганди. Громадяни країн розуміють, що наративи Росії створюють справжню загрозу нацбезпеці, тож усі, хто її транслюють, мають бути покарані. З іншого боку, зрозумілим є те, що об’єднання зусиль всередині країн та між ними принесуть значно більше користі.

Врешті-решт, у звіті експерти підкреслили свої основні рекомендації для усіх зацікавлених у боротьбі сторін. Вони зазначають, що має бути створений координаційний орган, який відповідатиме за стратегічну комунікацію. Також суспільство має підвищувати свою обізнаність про наріжний камінь стійкості до маніпуляцій. І, звісно, у режимі реального часу має відслідковуватися дезінформація, яка транслюється в країні.

Крім того, у МЗС України розповіли, що після 24 лютого російська пропаганда поширюється за кордоном з новою силою. Попри те, що вона діє активно і створює все нові напрямки, країни виявляють стійкість до неї. 

Теги: дезінформація Литва Польща пропаганда Україна

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