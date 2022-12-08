Головна Світ Політика
search button user button menu button

Washington Post: Російська пропаганда поширює фейки про українських біженців

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Washington Post: Російська пропаганда поширює фейки про українських біженців
Фото ілюстративне

Пропагандисти прагнуть посіяти страх та розкол серед критично важливих європейських союзників України

Росія влаштувала дезінформаційну кампанію проти українців, які поїхали шукати прихистку за кордоном через війну. Нещодавно в новинах показували сюжет із жінкою, яка ридала і говорила, що біженці з України влаштували в її будинку пожежу, пише Washington Post. 

Відео з логотипом таблоїду Bild було поширене з маленького акаунту YouTube через додаток Telegram аж до російських державних ЗМІ. 

«Але це був фейк, з кадрами непов’язаних подій, з’єднаними разом, щоб створити фальшивий новинний репортаж, який представив українських біженців як безвідрадних підбурювачів, котрі сіють хаос щедрим німцям, які їх прийняли», – зазначили в газеті.

Журналісти додали, що прокремлівські пропагандисти взялися за нову мету: налаштувати європейців проти 7,8 мільйонів українських біженців. Вони зачіпають глибоко вкорінені європейські розбіжності щодо імміграції. Експерти кажуть, що пропагандистська кампанія спрямована на розпалювання страху та розколу серед критично важливих європейських союзників України, які готуються до нового потоку біженців цієї зими.

У Німеччині, де проживає понад мільйон українців, спроби підпалів і погрозливі графіті на будинках для біженців і школах в останні місяці свідчать про те, що повідомлення вже досягли радикальних верств. У багатьох випадках дезінформація поширюється через Telegram, який модерує вміст набагато менше, ніж Facebook чи YouTube.

Нагадаємо, раніше російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири».

Також стало відомо, скільки українців планують повернутись додому після війни.

Тим часом Латвія змінює правила перебування для українських біженців.

Теги: війна пропаганда росія фейк тероризм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Washington Post: Російська пропаганда поширює фейки про українських біженців
Washington Post: Російська пропаганда поширює фейки про українських біженців
Німеччина: «бавовна» у РФ законна. Кремль відреагував
Німеччина: «бавовна» у РФ законна. Кремль відреагував
Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля
Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
Видання Politico дало Путіну нову кличку
Видання Politico дало Путіну нову кличку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
13K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
12K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
11K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9102
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
8522
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту