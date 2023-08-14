Як ракети Taurus та Аtacms можуть змінити ситуацію на полі бою: роз’яснення Банкової
Далекобійні ракети для України зараз – це різке зменшення бойових можливостей Росії
Сили оборони потребують далекобійних ракет від союзників. Таке озброєння необхідне, щоб зменшити бойові можливості ворога. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.
«Далекобійні ракети для України зараз – це різке зменшення бойових можливостей Росії. Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики – складської, транспортної, паливної. Це пришвидшення українських наступальних операцій», – написав він.
Крім того, за словами Подоляка, Taurus та Аtacms допоможуть зберегти життя українських військових та мінімізувати втрати.
«А головне, це деескалація. Саме це і є актуальною… дипломатією. Україні потрібні Taurus (Німеччина) та Аtacms (США)», – додав Подоляк.
Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.
Проте, за інформацією джерел, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.
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