Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
Олаф Шольц
Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини прокоментував чутки про передачу нашій країни Taurus

У Німеччині наразі немає ніяких нових рішень щодо передачі Україні ракет Taurus. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час дебатів на телеканалі N-TV.

«Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків», – зазначив посадовець.

Водночас Шольц наголосив, що Німеччина і надалі продовжить співпрацювати з партнерами у питаннях щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus. 

Проте, за інформацією джерел Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

За даними Bild, у федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus.

Читайте також: Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt
Теги: Олаф Шольц ракета Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією ЗМІ, Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києва по російській території, але це не стосується окупованого Криму
Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але є неприємна умова – ЗМІ
Вчора, 11:22
У небо піднімався носій «Кинджалів» Міг-31К
Третя масштабна повітряна тривога за день тривала більше 20 хв
9 серпня, 21:13
Розкішна яхта Путіна знаходиться в одному із портів Італії
Влада Італії дозволила відремонтувати арештовану «яхту Путіна» – Financial Times
7 серпня, 12:26

Політика

Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
Джерело в РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем
Джерело в РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського
США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови
США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови
Навальний написав листа з тюрми: у всіх проблемах винен... Єльцин і жодного слова про війну
Навальний написав листа з тюрми: у всіх проблемах винен... Єльцин і жодного слова про війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
16K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
15K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
12K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
9220
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
6781
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту