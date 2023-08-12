Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність

Канцлер Німеччини прокоментував чутки про передачу нашій країни Taurus

У Німеччині наразі немає ніяких нових рішень щодо передачі Україні ракет Taurus. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час дебатів на телеканалі N-TV.

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«Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків», – зазначив посадовець.

Водночас Шольц наголосив, що Німеччина і надалі продовжить співпрацювати з партнерами у питаннях щодо військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.

Проте, за інформацією джерел Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

За даними Bild, у федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus.