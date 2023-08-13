Кулеба відкинув побоювання уряду Німеччини щодо передачі Україні ракет Taurus

Дмитро Кулеба заявив, що побоювання про те, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є «необґрунтованими»

Передача Україні далекобійних ракет Taurus з боку Німеччини не призведе до ескалації. Це дозволить швидше закінчити війну. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

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Відповідно до заяви міністра закордонних справ, занепокоєння уряду Німеччини щодо можливої ескалації конфлікту від передачі цих ракет є недоречним.

«По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації». Навпаки, німецьке озброєння «вже врятувало багато українських життів», – сказав Кулеба.

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За його словами, побоювання про те, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є «необґрунтованими».

«Нам не потрібна чужа країна, і ми будемо використовувати ракети лише в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН і міжнародного права», – наголосив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.

Проте, за інформацією джерел Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

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За даними Bild, у федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus.