Німеччина незабаром оголосить про передачу Україні ракет Taurus – ЗМІ

Німецький уряд має намір оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну «найближчим часом»

Уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє німецьке видання t-online з посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, джерела видання у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), представником якої є канцлер Олаф Шольц, вказують, що німецький уряд має намір оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну «найближчим часом».

«Офіс канцлера наразі працює над розв'язанням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і країною, яка найбільше підтримує Україну – США», – зазначає видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, за інформацією, отриманою від джерел в партіях, які входять до правлячої коаліції, Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) також дали «зелене світло» на постачання Києву німецьких ракет Taurus. Минулого тижня офіс канцлера Шольца отримав звіт від міністерства оборони, в якому узагальнено найважливіші факти про ці ракети: їхня наявність на озброєнні Бундесверу, ризики їхнього використання та ефективність.

Таким чином може відбутися подвійна поставка Україні крилатих ракет Taurus та американських ракет ATACMS, зазначає видання. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, насамперед зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на надання нових систем озброєння для України.

Нагадаємо, ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Раніше німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 км.

До слова, Німеччина вчора, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.