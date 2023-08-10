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Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt
ЗМІ вважає, що ракети Taurus не мають нічого спільного з наступальними діями
фото з відкритих джерел

Як зазначає видання, Київ і його західні союзники сподівалися, що підготовка і озброєння українських солдатів в США і Європі принесуть швидкі результати

Протягом декількох місяців Захід відкрито радів помилкам і прорахункам росіян у їхній агресивній війні проти України. І небезпідставно.

Російський диктатор Володимир Путін хотів ослабити НАТО, але натомість зміцнив його. Путін сподівався роз'єднати ЄС, але союз тримається і зберігає спільну позицію. Автократ у Кремлі зробив ставку на швидкий розпад України, але вона вистояла, пише німецьке видання Die Welt.

На думку журналістів, помилки і хибні уявлення з західного боку не менш серйозні.

«Захід вважав, що зможе поставити Росію на коліна за допомогою санкцій, але вона досі стоїть. США і Європа розраховували на ізоляцію російського уряду в світі. Але у Москви все ще стільки контактів, що про ізоляцію, самоізоляцію і політичний «карантин» насправді не може йти мова», – пише видання.

Як зазначають журналісти Die Welt, схожа ситуація і з весняним наступом України. Київ і його західні союзники сподівалися, що підготовка і озброєння українських солдатів в США і Європі принесуть швидкі результати, але цього не сталося.

«Весняний наступ перетворився в літній, а тепер стає осіннім. Однак українські військові не досягають жодного прогресу. Вони не здобувають жодних вирішальних позицій. У своєму скрутному становищі Київ тепер вимагає ракет середньої дальності. Зокрема, у Німеччини він просить крилаті ракети Taurus.

Не треба бути Клаузевіцом, щоб зрозуміти: ці ракети не мають нічого спільного з наступальними діями. З ними неможливо відвоювати окуповані території. Для цього Україні знадобилося б у кілька разів більше артилерії. Але у неї немає цієї зброї в необхідній кількості. При цьому втрати з обох сторін високі. Однак Москва – на відміну від Києва – може спиратися на численні резерви. Тому бажання Києва отримати ракети – це, перш за все, прояв безпорадності», – пише Die Welt.

Видання додає, що в кінці війни Україні, швидше за все, «не вдасться вигнати Росію зі своєї території». З іншого боку, спроба Москви повністю зламати Київ провалиться завдяки військовій допомозі Заходу. Журналісти додають, що війна ставатиме все більш запеклою і кривавою.

«Залишається тільки сподіватися, що Києву вдасться завдати росіянам стільки ударів, що їм рано чи пізно стане несила контратакувати. Але навіть в цьому немає впевненості. На жаль», – підсумувало німецьке видання.

Нагадаємо, уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.

До слова, ситуація в Куп'янську залишається складною, однак контрольована. Ворог використовує «м'ясні штурми», втім без успіху.

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Теги: війна ЗСУ росія ракета контрнаступ

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