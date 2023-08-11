Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але є неприємна умова – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києва по російській території, але це не стосується окупованого Криму

Канцлер Німеччини Олаф Шольц передасть далекобійні ракети, тільки якщо їх запрограмують не бити по території РФ

Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus в найближчі місяці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією видання, попри те, що Шольц вагався щодо надання Україні ракет великої дальності через занепокоєння, що Київ може атакувати територію РФ, зараз «відбувається переосмислення».

За останні кілька тижнів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до виробника Taurus з проханням інтегрувати відповідне обмеження для програмування цілей у крилаті ракети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Spiegel, у галузевих колах заявляли, що впровадення такого обмеження цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Повідомляється, що Шольц хоче схвалити поставку Taurus лише тоді, коли він переконається у відповідній технічній модифікації, при цьому інших фундаментальних сумнівів щодо передачі Україні ракет він не має.

У Берліні наголошують, що обмеження не поширюється на можливі атаки на цілі в тимчасово окупованому Росією Криму.

Зазначається, що поки точно не відомо як швидко можуть доставити ракети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військові чиновники кажуть, що поставки крилатих ракет Великобританією та Францією в Україну означають, що вони все ще достатньо забезпечені такими системами озброєння на найближчі тижні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.

Видання Die Welt наголошує, що Україна нібито просить ракети Taurus через безпорадність.

«Захід вважав, що зможе поставити Росію на коліна за допомогою санкцій, але вона досі стоїть. США і Європа розраховували на ізоляцію російського уряду в світі. Але у Москви все ще стільки контактів, що про ізоляцію, самоізоляцію і політичний «карантин» насправді не може йти мова», – пише видання.

Як зазначають журналісти Die Welt, схожа ситуація і з весняним наступом України. Київ і його західні союзники сподівалися, що підготовка і озброєння українських солдатів в США і Європі принесуть швидкі результати, але цього не сталося.