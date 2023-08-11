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Передача ракет Taurus Україні: позиція уряду Німеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Передача ракет Taurus Україні: позиція уряду Німеччини
Ракета Taurus призначена для високоточних ударів
фото ілюстративне

Поставки Taurus наразі немає на порядку денному

У федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus. Про це з посиланням на свої джерела пише видання Bild.

Про швидке або вже прийняте рішення на користь передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет ні у відомстві канцлера, ні у міноборони нічого не знають, йдеться у статті.

«Наразі жодне рішення не готується», – заявив виданню неназваний високопоставлений урядовець, за словами якого, попри «тиск з усіх боків наразі нічого не відбувається».

Окрім цього, речник міністерства оборони Німеччини також повідомив, що «немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося».

Також міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному. – «Ми не єдині, хто не здійснює поставки. Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети.

Політик не бачить «наразі гострої потреби у прийнятті рішення» щодо питання доставки Taurus.

Taurus – сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу «повітря-поверхня» великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus. 

Проте, за інформацією джерел, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

Читайте також: Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt
Теги: Німеччина Україна ракета

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