Передача ракет Taurus Україні: позиція уряду Німеччини

Поставки Taurus наразі немає на порядку денному

У федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus. Про це з посиланням на свої джерела пише видання Bild.

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Про швидке або вже прийняте рішення на користь передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет ні у відомстві канцлера, ні у міноборони нічого не знають, йдеться у статті.

«Наразі жодне рішення не готується», – заявив виданню неназваний високопоставлений урядовець, за словами якого, попри «тиск з усіх боків наразі нічого не відбувається».

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Окрім цього, речник міністерства оборони Німеччини також повідомив, що «немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося».

Також міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному. – «Ми не єдині, хто не здійснює поставки. Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети.

Політик не бачить «наразі гострої потреби у прийнятті рішення» щодо питання доставки Taurus.

Taurus – сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу «повітря-поверхня» великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.

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Проте, за інформацією джерел, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.