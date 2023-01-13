Як український дрон Shark працює над окупованим Донецьком (відео)

За словами Притули, на відео дрон проводить розвідку та пошук ворожих цілей над захопленим містом

Благодійний фонд Сергія Притули опублікував перше відео використання українського безпілотника-розвідника Shark у бойових умовах у небі над окупованим Донецьком. Відповідний відеоролик Сергій Притула виклав у своєму Телеграм-каналі.

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За його словами, на відео дрон проводить розвідку та пошук ворожих цілей над захопленим містом.

«Якість зображення та зум вражають звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом!» – написав Притула.

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Нагадаємо, влада Угорщини заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже турбується про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

До слова, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.