На думку угорських політиків, постачання західними країнами важкого озброєння в Україну може стати причиною чергової ескалації конфлікту в Україні

Наразі в Україні проживають близько 300 тисяч етнічних угорців

Влада Угорщини заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже турбується про безпеку етнічних угорців на Закарпатті. Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґергея Ґуйяш.

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Чиновник нагадав, що наразі в Україні проживають близько 300 тисяч етнічних угорців.

За його словам, уряд кожної країни сам обирає наскільки сильно хоче підтримати Україну під час війни з Росією. Однак в Угорщні вважають, що якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО - це може призвести до початку Третьої світової війни.

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На думку політика, постачання західними країнами важкого озброєння в Україну може стати причиною чергової ескалації конфлікту в Україні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито увиразнила війна Росії проти України, Захід почав нову «холодну війну», в якій Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу й претендувати на роль регіонального лідера. Таку думку Орбан виголосив у промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана (угорського політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття), тези якої виклав його політичний радник Балаш Орбан у статті для видання Mandiner.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завив, що війна в країні, яку розпочала Росія, може припинитися тоді, коли США перестануть підтримувати зброєю та грошима.

До відома, на відміну від західних лідерів, президентка Угорщини Каталін Новак привітала пропозицію Кремля про «припинення вогню» у зв’язку зі святкуванням частиною православних вірян Різдва і назвала її як «кроком до миру».