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Євросоюз постачатиме Україні електроенергію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз постачатиме Україні електроенергію
фото ілюстративне

Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії

Європейський союз постачатиме Україні два гігавати електричної енергії, які необхідні країні. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками саміту.

«Спочатку Україна постачала електроенергію Європейському Союзу, зараз ситуація змінилася, і Україна потребує електроенергії. Тому ми будемо поставляти два гігавата електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиним енергетичним співтовариством і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії.

Також відомо, що Туреччина може поставити Україні плавучі електростанції.

До слова, триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

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Теги: електроенергія війна Європейський союз Україна

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