Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

В Україні запущено першу малу електростанцію для муніципалітету

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В Україні запущено першу малу електростанцію для муніципалітету
фото комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП

Від цієї електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня

 

Відповіддю на цю загрозу постійних обстрілів вітчизняної енергосистеми має бути створення мережі розподіленої генерації електроенергії, що складатиметься з сотень малих електростанцій. І перші успіхи в цьому напрямку вже є, повідомляє комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.

За координації Голови Комітету Андрія Геруса  австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг», спільно з Ірпінською міською радою було реалізовано проект сталого енергопостачання критично важливих об'єктів міста Ірпінь.

«Проект передбачає безкоштовне встановлення та використання містом газопоршневої електростанції в Ірпені потужністю 1 МВт. Від цієї малої електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня. Також до нової електростанції будуть приєднані об’єкти критичної інфраструктури міста: школи, лікарня, міськрада», – йдеться у повідомленні.

Мала електростанція прибула у готовому стані з Австрії і була введена в експлуатацію протягом декількох днів. Дляїї  установки треба було лише підготувати бетонний фундамент та підвести газові та електричні мережі.

«Ця установка, в порівнянні з дизельним генератором, являє собою постійне, а не резервне джерело живлення, та спроектована для роботи у безперервному режимі протягом усього строку експлуатації», – зазначив Андрій Герус. За його словами, такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури.

Масштабування таких проектів розподіленої генерації по всій Україні підвищить стійкість та гнучкість об’єднаної енергосистеми та стане кроком до європейських стандартів роботи в енергетиці. «В найближчих планах встановити 100 малих електростанцій, які дозволять заживити найкритичніші об’єкти», – заявив пан Герус.

Теги: енергетика генератор Ірпінь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання
В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
Вчора, 11:33
Шмигаль пояснив, скільки коштів потрібно для швидкого відновлення енергетики
Шмигаль пояснив, скільки коштів потрібно для швидкого відновлення енергетики
28 сiчня, 03:43
Нідерланди допоможуть відновленню енергосистеми України
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко
Відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії, – гендиректор ДТЕК у Давосі
18 сiчня, 21:00
Сонячна енергія стає все більш привабливою для енергетичного сектору
Експертка ЄБА пояснила, що стимулюватиме лідерство України в «зеленій» енергетиці
14 сiчня, 14:35
В Україні різко знизилась температура повітря
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
9 сiчня, 22:30

Новини

В Україні запущено першу малу електростанцію для муніципалітету
В Україні запущено першу малу електростанцію для муніципалітету
Добудова вітрових електростанцій може стати запорукою надійної роботи енергосистеми України – профільна асоціація
Добудова вітрових електростанцій може стати запорукою надійної роботи енергосистеми України – профільна асоціація
«Зелена» генерація має стати одним з пріоритетів оновленої енергетичної стратегії України, – Міненерго
«Зелена» генерація має стати одним з пріоритетів оновленої енергетичної стратегії України, – Міненерго
Відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії, – гендиректор ДТЕК у Давосі
Відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії, – гендиректор ДТЕК у Давосі
Офіс президента підтримує завершення добудових вітрових електростанцій, – профільна асоціація
Офіс президента підтримує завершення добудових вітрових електростанцій, – профільна асоціація
Вчені розробили спосіб перетворення пластикових відходів на екологічно чисте паливо
Вчені розробили спосіб перетворення пластикових відходів на екологічно чисте паливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
14K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6381
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
5925
Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США
5673
У небі над Європою було зафіксовано таємний літак, що вилетів з України

Новини

Зловживань немає: у Світовому банку продовжать підтримувати Україну
Вчора, 22:55
Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
30 сiчня, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
30 сiчня, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
30 сiчня, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
30 сiчня, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
30 сiчня, 19:51

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту