В Україні запущено першу малу електростанцію для муніципалітету

Від цієї електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня

Відповіддю на цю загрозу постійних обстрілів вітчизняної енергосистеми має бути створення мережі розподіленої генерації електроенергії, що складатиметься з сотень малих електростанцій. І перші успіхи в цьому напрямку вже є, повідомляє комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.

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За координації Голови Комітету Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг», спільно з Ірпінською міською радою було реалізовано проект сталого енергопостачання критично важливих об'єктів міста Ірпінь.

«Проект передбачає безкоштовне встановлення та використання містом газопоршневої електростанції в Ірпені потужністю 1 МВт. Від цієї малої електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня. Також до нової електростанції будуть приєднані об’єкти критичної інфраструктури міста: школи, лікарня, міськрада», – йдеться у повідомленні.

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Мала електростанція прибула у готовому стані з Австрії і була введена в експлуатацію протягом декількох днів. Дляїї установки треба було лише підготувати бетонний фундамент та підвести газові та електричні мережі.

«Ця установка, в порівнянні з дизельним генератором, являє собою постійне, а не резервне джерело живлення, та спроектована для роботи у безперервному режимі протягом усього строку експлуатації», – зазначив Андрій Герус. За його словами, такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури.

Масштабування таких проектів розподіленої генерації по всій Україні підвищить стійкість та гнучкість об’єднаної енергосистеми та стане кроком до європейських стандартів роботи в енергетиці. «В найближчих планах встановити 100 малих електростанцій, які дозволять заживити найкритичніші об’єкти», – заявив пан Герус.