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Добудова вітрових електростанцій може стати запорукою надійної роботи енергосистеми України – профільна асоціація

Христина Жиренко
glavcom.ua
Добудова вітрових електростанцій може стати запорукою надійної роботи енергосистеми України – профільна асоціація
Завдяки тому, що у 2022 році країни ЄС подвоїли додаткові потужності відновлюваної енергетики, вони впорались з кризою

Відновлювальна енергетика це запорука надійної роботи енергосистеми та енергетичної незалежності – Конеченков

Прийняття законопроєкту №8191, яким передбачається подовження дії «зеленого» тарифу для вітрових електростанцій, може стати запорукою надійної роботи енергосистеми та енергетичної незалежності України.

Про це повідомив голова Української вітроенергетичної Асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

За його словами, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України Європа зіштовхнулась із суттєвим зростанням цін на газ, нафту та вугілля, що призвело до безпрецедентної енергетичної кризи. Але, завдяки тому, що у 2022 році країни Євросоюзу подвоїли додаткові потужності відновлюваної енергетики, вони впорались з цією кризою та вже почали готуватись до наступної зими.

«Як ми бачимо на прикладі Європи, відновлювальна енергетика це запорука надійної роботи енергосистеми та енергетичної незалежності. Україна може почати укріплювати свою енергетичну незалежність за допомогою «зеленої» енергетики вже зараз. На території нашої країни стоять недобудованими сотні МВт потужностей вітрових електростанцій, які можна добудувати у найкоротші терміни і вони будуть давати електроенергію в енергосистему України, що в умовах постійного дефіциту надзвичайно важливо», – наголосив Конеченков.

Він додав, що для закінчення будівництва цих вітрових електростанцій потрібно, щоб Верховна Рада прийняла законопроєкт №8191, яким передбачається подовження дії «зеленого» тарифу для вітрових електростанцій, що дозволить добудувати ці станції, які дадуть в енергосистему України додаткові потужності.

«Таку законодавчу ініціативу ще в листопаді зареєструвало Міністерство енергетики, але, на жаль, з того часу вона не була розглянута парламентом, чи навіть профільним комітетом Ради. Дуже сподіваюсь, що депутати все ж таки розглянуть та приймуть законопроєкт по продовженню зеленого тарифу для ВЕС», – підкреслив Конеченков.

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

В свою чергу, радник премʼєр-міністра України на громадських засадах та керівник «Центру економічного відновлення» Кирило Криволап заявляє, що добудова вітрових електростанцій допоможе зробити енергосистему більш стійкою до обстрілів

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

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