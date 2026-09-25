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Влучання дрона в офісну будівлю у Соломʼянському районі: четверо загиблих, є поранені (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влучання дрона в офісну будівлю у Соломʼянському районі: четверо загиблих, є поранені (оновлено)
Після атаки дрона виникла пожежа
фото: ДСНС України

За попередньо інформацією, тіла трьох загиблих виявили на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА

Під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще семеро дістали поранення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком»

У районі пошкоджено фасад офісного приміщення та вибито вікна.

Після влучання почалася пожежа
Після влучання почалася пожежа
фото: соцмережі

«На жаль, від ворожої атаки у Соломʼянському районі загинуло три людини. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Семеро людей постраждали. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомили у КМВА.

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«За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали. Екстрені служби працюють на місці. Інформація уточнюватиметься», – додав мер Києва Віталій Кличко.

У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.

Оновлено о 15:34

«Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих — одна дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували», – уточнив Кличко. 

Зазначимо що в столиці щойно оголошено відбій вже восьмої від початку доби повітряна тривога. Вона розпочалася о 14:27 і тривала 23 хвилини.

На місці влучання працюють рятувальники та медики. 

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. 

Теги: Київ обстріл дрон

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