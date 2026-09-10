Оренда в Києві по-новому: названо актуальні ціни та райони, які масово оминають люди

Рієлторка розповіла, як обстріли вплинули на попит і скільки коштує оренда в різних районах

Восени попит на оренду квартир у Києві зазвичай зростає – починається навчальний рік. Але цього разу звичного ажіотажу немає. Через постійні масовані обстріли столиці орендарі стали обережнішими: вибирають житло не просто за районом, а за тим, чи є поруч укриття.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Як війна змінила попит на оренду в Києві

Голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рощіна каже: звичного осіннього стрибка попиту цьогоріч немає.

«Попит є, але без того ажіотажу, який завжди буває на початку навчального року. Зараз на ринок впливають постійні обстріли. Але люди все одно шукають житло – якщо є робота в Києві, орендувати будуть саме тут», – розповіла Рощіна «Главкому».

За словами рієлторки, головний критерій вибору тепер не сам район, а безпека в ньому. «Спокійних районів зараз немає – кругом літає. Тому орендарі дивляться, чи є поруч укриття, чи підходить під сховище паркінг у ЖК, чи близько метро», – пояснює вона.

Які райони орендарі обходять

Безпековий фактор впливає не лише на вибір конкретного будинку, а й на попит у певних районах.

«Наприклад, на Лук'янівці в мене немає бажаючих знімати», – говорить вона. Схожа ситуація, за її словами, з частиною Дарниці, зокрема районом ДВРЗ. Саме ці локації потенційні орендарі можуть оминати через ризики обстрілів.

Водночас говорити про абсолютно безпечні райони Києва зараз неможливо.

Які ціни на оренду

Найдорожче орендувати житло традиційно в центральних районах, найдешевше – на лівому березі. За словами Рощіної, за час повномасштабної війни розрив між ними суттєво скоротився: якщо раніше квартиру в центрі здавали за еквівалент $3 тис., зараз подібне житло коштує близько $1 тис.

Також вартість конкретної квартири дедалі більше залежить від характеристик самого будинку. Якщо житло із автономним опаленням, генераторами, укриттям оренда може бути дорожчою.

«У будинках із кращими умовами та більшою автономністю ціни вищі. Водночас у дешевшому сегменті, де таких переваг немає, оренда навпаки дешевшає», – пояснює Рощіна.

Водночас район сам по собі не завжди визначає ціну. Наприклад, на Оболоні є як відносно доступне житло, так і дорогі квартири в сучасних комплексах. За словами експертки, житло на Оболонській набережній може коштувати дорожче за деякі квартири в центрі.

Впливає і стан самої квартири. За словами Рощіної, однокімнатне житло в Києві можна знайти приблизно від 10-15 тис. грн, тоді як у нових або преміальних будинках ціна сягає 40 тис. грн і більше.

«Важко назвати середню ціну оренди в Києві, тому що це залежить від будинку та району. Оболонь відрізняється від Борщагівки і Троєщини», – наголошує вона.

Що показує статистика

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить близько 18 тис. грн на місяць – за рік ціна практично не змінилася. Проте за пів року подорожчала на 9%, а за останній місяць просіла на 2,7%.

Оренда двокімнатної квартири у середньому коштує 26 тис. грн, цей сегмент подешевшав на 3,8% в порівнянні з минулим роком. У вересні ціни впали ще на 3,7%.

Трикімнатні квартири коштують в середньому 44,2 тис. грн на місяць, що на 2,2% більше, ніж рік тому. За останній місяць втратили в ціні на 5%.

Як змінилася ціна оренди житла у Києві за рік графіка: ЛУН

Оренда однокімнатної квартири

Печерський район – 38 100 грн

Голосіївський – 24 000 грн

Шевченківський – 23 000 грн

Подільський – 22 000 грн

Солом'янський – 17 700 грн

Дарницький – 16 000 грн

Оболонський – 16 000 грн

Святошинський – 15 000 грн

Дніпровський – 13 000 грн

Деснянський – 10 000 грн

Середні ціни на оренду однокімнатної квартири у столиці графіка: ЛУН

Оренда двокімнатної квартири

Печерський район – 49 300 грн

Голосіївський – 31 400 грн

Шевченківський – 31 400 грн

Подільський – 30 000 грн

Солом'янський – 22 000 грн

Оболонський – 20 000 грн

Дарницький – 18 800 грн

Святошинський – 18 000 грн

Дніпровський – 15 000 грн

Деснянський – 12 000 грн

Вартість оренди двокімнатної квартири у різних районах Києва графіка: ЛУН

Оренда трикімнатної квартири

Печерський район – 71 700 грн

Шевченківський – 49 300 грн

Голосіївський – 44 800 грн

Подільський – 44 800 грн

Солом'янський – 30 000 грн

Оболонський – 27 000 грн

Дніпровський – 26 500 грн

Дарницький – 24 000 грн

Святошинський – 18 000 грн

Деснянський – 15 000 грн

Медіанна ціна оренди трикімнатного житла графіка: ЛУН

Чи подорожчає оренда восени

Світлана Рощіна каже, що найближчими місяцями очікувати різкого подорожчання оренди не варто. Якщо інтенсивні атаки на Київ продовжаться, це, навпаки, стримуватиме ціни. «Якщо це так буде продовжуватися й далі, не підніматимуться», – говорить експертка.

Водночас, за її словами, ринок уже частково адаптувався до нових реалій. Після перших хвиль масованих атак люди змінюють поведінку: планують поїздки залежно від повітряних тривог, шукають безпечніші місця та пристосовуються до життя під постійною загрозою.

Це стосується і тих, хто переїжджає до столиці. Рієлтори дедалі частіше окремо проговорюють із потенційними орендарями правила поведінки під час обстрілів та показують, де розташовані укриття.

При цьому частина киян, навпаки, намагається виїхати за межі столиці. Найчастіше йдеться про родини з дітьми або людей, які психологічно втомилися від постійних атак. Але попит переміщується не лише у передмістя. За словами Рощіної, зростає інтерес і до сільської місцевості, де люди намагаються знайти максимально спокійне житло.

Раніше «Главком» писав, що ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум.