Оренда квартир. Львів б’є рекорди, Одеса та Київ втрачають позиції (графіка)

Ціни на оренду квартир у Києві, Одесі та західних містах України змінилися

В Одесі ціни впали на 11%, тоді як в Івано-Франківську зросли на стільки ж

Оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі за останній місяць подешевшала, тоді як у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську ціни зросли. Найбільше зниження зафіксували в Одесі – на 11%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані ЛУН.

У Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 18 тис. грн на місяць. За останній місяць ціна знизилася на 3%. «Главком» писав, як обстріли вплинули на попит і скільки коштує оренда в різних районах.

В Одесі середня оренда однокімнатної квартири коштує 13,4 тис. грн. За місяць ціна зменшилася на 11%. «Главком» писав, які ціни на оренду в Одесі були влітку.

Водночас у західних містах оренда подорожчала. У Львові середня ціна зросла на 9% і становить 26,9 тис. грн на місяць. Ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум.

В Ужгороді оренда подорожчала на 8% – до 29,1 тис. грн.

Зміна середньої вартості оренди однокімнатних квартир у містах України за останній місяць Інфографіка: ЛУН

Найбільше серед західних міст зросла вартість оренди в Івано-Франківську – на 11%. Середня ціна однокімнатної квартири там становить 22,4 тис. грн.

Водночас за рік ціни в Києві практично не змінилися. В Одесі оренда подорожчала на 12%. Значно більше зросли ціни у західних містах: у Львові – на 43,5%, в Ужгороді – на 40%, в Івано-Франківську – на 42%.

Зміна середньої вартості оренди однокімнатних квартир у містах України за останній рік Інфографіка: ЛУН

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна вважає, що нинішня ситуація в Києві може свідчити про вплив інтенсивності обстрілів на готовність людей орендувати житло в столиці. Водночас вона зазначає, що раніше ринок оренди значною мірою адаптувався до регулярних атак.

«З середини 2022 року обстріли дуже мало безпосередньо впливали на ціну оренди, особливо в економічно активній столиці – ринок адаптувався, попит стабілізувався попри регулярні атаки. Те, що ми бачимо зараз у Києві, – перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів у столиці знову позначається на готовності платити за оренду в конкретному місті», – сказала Людмила Кірюхіна.

Попри зміни цін, ринок оренди залишається активним. Однокімнатні квартири в Києві в середньому здаються за чотири дні, в Одесі – за п’ять, а у Львові – за шість днів.

Середній час, за який можна здати однокімнатні квартиру у Києві, Одесі та Львові Інфографіка: ЛУН

На попит перед опалювальним сезоном, зокрема, можуть впливати наявність автономного опалення, укриття поблизу та готовність житла до можливих перебоїв з електроенергією.

На початку осені оренда у Хмельницькому подорожчала на 15–20% у бюджетному сегменті через сезонний попит студентів. За рік середня ціна однокімнатної квартири зросла на 36,6%. Тож, середня ціна однокімнатної квартири у вересні становить 15 тис. грн на місяць, двокімнатної – 16,5 тис. грн. За рік оренда однокімнатного житла подорожчала на 36,6%.

У Луцьку досягла історичного максимуму. Середня ціна однокімнатної квартири з базовим ремонтом становить близько 13 тис. грн, а в новобудовах – від 15 тис. грн. Найдешевші варіанти до 10 тис. грн стали рідкістю.

Також за останні пів року оренда у Харкові майже подвоїлася. Середня ціна однокімнатної квартири у вересні становить близько 9 тис. грн на місяць, двокімнатної – 15 тис. грн, трикімнатної – 20 тис. грн.

Середня ціна однокімнатної квартири у Вінниці становить 20 тис. грн на місяць. За рік оренда такого житла подорожчала на 33,3%, а за останній місяць – на 11,1%. Рієлторка називала попит на житло у місті «шаленим».