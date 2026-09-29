«Шукаємо рішення». Мерц назвав найбільшу слабкість України

Берлін намагається забезпечити Україні додаткові системи ППО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині протиповітряна оборона є найбільш слабким місцем України. За його словами, Берлін працює над пошуком рішень для посилення української ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Під час брифінгу в Берліні Мерц розповів, що в особистих розмовах із главами держав та урядів намагається домовитися про поповнення засобів протиповітряної оборони для України. «Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання», – заявив канцлер.

Мерц також повідомив, що Німеччина разом із європейськими партнерами проводить інтенсивні консультації щодо посилення підтримки України перед засіданням Європейської Ради, запланованим на 15–16 жовтня у Брюсселі. Йдеться, зокрема, про конкретну допомогу українському бюджету та використання всіх можливостей для посилення ППО.

Мерц наголосив, що зі свого боку зробить усе можливе, аби допомогти Україні пережити, за його словами, «імовірно, дуже-дуже важку зиму».

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що США не включили ракети-перехоплювачі для систем Patriot до пакета військової допомоги Україні на $400 млн, попри звернення Києва.

28 вересня міністрам оборони країн ЄС також не вдалося домовитися про нові зобов’язання щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Водночас раніше Німеччина заявила про готовність допомогти задовольнити високий попит на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, зокрема для потреб України. Однак для цього Берліну необхідно отримати згоду Вашингтона.