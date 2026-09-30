У кількох районах Києва впав тиск води після російської атаки

Проблеми зафіксовано у Солом'янському, Шевченківському, Печерському районах та на лівому березі

У Києві 30 вересня через ворожу атаку та просідання напруги тимчасово знизився тиск у водопровідній мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київводоканал».

Через знеструмлення частини об'єктів і відсутність подачі води зниження тиску зафіксували у Солом'янському, Шевченківському та Печерському районах, а також на лівобережній частині столиці.

Фахівці «Київводоканалу» разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормальної роботи системи водопостачання.

Крім того, без водопостачання залишилася частина Борщагівської громади. В. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь повідомив, що воду припинили подавати з боку «Київводоканалу», однак причина наразі невідома. «Щойно отримаємо підтверджену інформацію – одразу повідомимо», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 вересня через наслідки російської атаки у частині Києва, а також Київській, Чернігівській та Житомирській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії. «Укренерго» пояснило, що обмеження застосували через перевантаження обладнання після обстрілу.

Згодом ситуацію в енергосистемі вдалося частково стабілізувати. Cтолиця повернулася до стабілізаційних обмежень за графіками. Саме перебої з електроживленням частини об'єктів «Київводоканалу» спричинили тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Україна підходить до опалювального сезону краще підготовленою, ніж торік. Цього року збільшили кількість додаткових генеруючих потужностей, забезпечили резервним живленням більше критичних об’єктів, посилили захист інфраструктури та наростили запаси обладнання й кількість ремонтних бригад.