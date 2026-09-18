Зеленський анонсував спільне виробництво дронів із Румунією

Співпраця має значний потенціал не лише для економіки, а й для безпеки регіону

Президент розповів про нові напрямки співпраці з Бухарестом у сфері безпеки та економіки

Президент України Володимир Зеленський заявив про спільні проєкти України та Румунії у сфері виробництва дронів. Про це він повідомив після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном під час саміту «Карпатської вісімки», пише «Главком».

Зеленський зазначив, що Україна та Румунія домовляються розширювати співпрацю не лише на двосторонньому рівні, а й у межах регіональної Карпатської ініціативи.

«Обговорили, в яких проєктах можемо прискоритися і допомогти одне одному. Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря», – сказав президент.Він наголосив, що співпраця має значний потенціал не лише для економіки, а й для безпеки регіону.

«Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми», – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Румунії за підтримку України та Карпатської ініціативи. «Дякую Румунії за підтримку Карпатської ініціативи й послідовну допомогу Україні», – сказав Зеленський.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що новостворений формат «Карпатської вісімки» може допомогти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі.