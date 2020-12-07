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    Події в Україні

    Карантин вихідного дня. Як правоохоронці карали бізнес: судові рішення

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    <p>В Україні щовихідних, з 14 листопада діяв так званий &laquo;карантин вихідного дня&raquo;, який тривав до кінця місяця</p> - Карантин вихідного дня. Як правоохоронці карали бізнес: судові рішення

    В Україні щовихідних, з 14 листопада діяв так званий «карантин вихідного дня», який тривав до кінця місяця

    Фото з відкритих джерел

    Ціна виходу на роботу у вихідні дорівнювала штрафу мінімум 17 тисяч гривень

    В Єдиному державному реєстрі судових рішень почали з’являтися перші вердикти щодо порушників карантину вихідного дня, який дія в країні три тижні.

    Зокрема, Жовтневий районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого підприємця, який займається продажем квітів, у порушенні правил «карантину вихідного дня». У неділю, 22 листопада був відкритий його квітковий магазин. Суд виписав 17 тис. грн штрафу власнику магазину.

    Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області покарав на 17 тис. грн продавця-менеджера магазину з продажу облицювальної плитки та будівельних матеріалів «Лео Кераміка». За даними адмінпротоколу, у суботу, 14 листопада чоловік не припинив роботу магазину та здійснював прийом клієнтів. У суді він заперечив пред’явлені претензії та пояснив, що того дня не обслуговував клієнтів.

    Також штраф 17 тис. грн мусить заплатити мешканка Кам’янця-Подільського Хмельницької області. У суботу, 14 листопада вона допустила роботу меблевого салону «Престиж», з найманим працівником здійснювала прийом відвідувачів.

    Оріхівський районний суд Запорізької області оштрафував на 17 тис. грн власницю кафе-бару «У Альони» за те, що її заклад працював у «карантин вихідного дня». 

    Власник кафе «Паблік-бар», що у Хусті Закарпатської області також отримав штраф. У суботу, 21 листопада поліцейські зафіксували відвідувачів на літній терасі закладу і склали на підприємця адмінпротокол за порушення карантину. Суд виніс рішення – штраф у розмірі 34 тис. грн.

    В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

    Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати:

    • кафе, ресторанам, барам – вони можуть працювати на винос;
    • торговим розважальним центрам;
    • закладам культури;
    • спортзалам, фітнес-центрам.

    Однак, вже 2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

    Теги: вихідні суд бізнес штраф карантин чоловік магазин звільнення
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