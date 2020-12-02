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    Уряд скасував карантин вихідного дня

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    Денис Шмигаль: Карантин вихідного дня дав певний результат - Уряд скасував карантин вихідного дня
    Денис Шмигаль: Карантин вихідного дня дав певний результат
    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    Відтепер в усій Україні діятимуть обмеження, характерні для «помаранчевої зони»

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав певний результат, продовжувати його не будуть. Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

    «І на вихідні і в будні будуть діяти карантинні обмеження помаранчевої зони на території цілої країни», – зазначив прем'єр.

    За словами Шмигаля, уряд наразі напрацьовує найбільш «збалансоване рішення» стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Урядовці повідомлять про рішення за сім днів до запровадження нових обмежень.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня».  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

    Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати:

    • кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
    • торговим розважальним центрам;
    • закладам культури;
    • спортзалам, фітнес-центрам.
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    Теги: Україна карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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