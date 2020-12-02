Уряд скасував карантин вихідного дня

Відтепер в усій Україні діятимуть обмеження, характерні для «помаранчевої зони»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав певний результат, продовжувати його не будуть. Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

«І на вихідні і в будні будуть діяти карантинні обмеження помаранчевої зони на території цілої країни», – зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд наразі напрацьовує найбільш «збалансоване рішення» стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Урядовці повідомлять про рішення за сім днів до запровадження нових обмежень.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати: