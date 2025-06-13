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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази
фото з відкритих джерел

Триває 1206-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 209 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Козацьке, Новопіль Донецької області; Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління російських загарбників.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1206-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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Події в Україні

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