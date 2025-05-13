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ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану. Той розповів, як його обмануло командування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану. Той розповів, як його обмануло командування
Уміт він погодився на службу в армії РФ в обмін на російське громадянство, яке йому обіцяли після року служби. Але його відправили вбивати українців
фото: скриншот відео

Уміт: «Я дурнем був. Не думав, що так буде. Думав, в армії послужу, назад повернусь. А тут не армія, тут вбивати треба людину»

Бійці 106-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» Збройних сил України на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який брав участь у штурмі позицій ЗСУ на боці ворога. Як передає «Главком», про це повідомили у бригаді.

За словами полоненого, на ім’я Уміт, він погодився на службу в армії РФ в обмін на російське громадянство, яке йому обіцяли після року служби, а також на грошову винагороду у розмірі 2 млн рублів.

«Я дурнем був. Не думав, що так буде. Думав, в армії послужу, назад повернусь. А тут не армія, тут вбивати треба людину. Я не хочу вбивати людину. Не хочу якусь країну знищувати», – заявив він.

Як зазначив сам Уміт, раніше він не мав військового досвіду і в армії не служив. Після вербування його відправили на штурм українських позицій. Під час бою він загубився, зазнав удару, втратив орієнтацію й вийшов безпосередньо на позиції українських військових, де був затриманий.

«Росіяни, приходьте і ви – це єдиний ваш шанс вижити!» – зазначили в бригаді.

Нагадаємо, башкір на ім’я Реваз потрапив в полон під час «великоднього перемир’я». Після укладання контракту окупанту виплатили мільйон рублів, дружина змогла закрити іпотеку. За вбивство українців Ревазу щомісяця платили 170 тис. рублів. У цивільному житті він отримував 40-50 тис.

За його словами, почувши про перемир’я, він «засмутився», бо ж війна може закінчитись, і йому не виплатять гроші.

Також полонений російський штурмовик, затриманий бійцями полку «Азов», розповів про свій досвід служби у ПВК «Вагнер» та участь у збройному поході на Москву під проводом Євгена Пригожина. Відео з Віталієм Тюменцевим, жителем Алтайського краю, оприлюднено у Telegram-каналі «Николаевский Ванек», повідомляє «Главком».

За словами бойовика, навесні 2023 року він підписав контракт із «Вагнером», після чого познайомився з Пригожиним, який приїздив привітати найманців із Днем перемоги.

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Теги: війна полон обмін

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