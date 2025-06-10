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Б’ють зі смертельною точністю: РФ вдосконалила північнокорейські балістичні ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Б’ють зі смертельною точністю: РФ вдосконалила північнокорейські балістичні ракети
фото з відкритих джерел

Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю

Росіяни суттєво вдосконалили північнокорейські балістичні ракети KN-23, які використовують для ударів по Україні. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone, передає «Главком».

«Балістичні ракети КN-23. Спершу, з початком передачі Росії, вони летіли з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони зі смертельною точністю влучають у ціль», – заявив Буданов, додавши, що це – результат спільної роботи росіянських і північнокорейських фахівців. 

Очільник ГУР наголосив, що зараз це абсолютно інші ракети за своїми технічними характеристиками. Точність збільшилася в рази.

Додамо, що перша передана Росії партія KN-23 була дуже низької якості: половина з цих ракет не лише відхилялися від траєкторії, але й вибухали в повітрі.

Нагадаємо, РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою.

Заналом у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Окупанти застосували:

  • 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;
  • дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької обл.;
  • п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської обл. 

Основний напрямок удару – столиця України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені.

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей, а в Одесі двоє загиблих

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Теги: розвідка росія війна Північна Корея Україна ракета Кирило Буданов

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