Голова прикордонної громади пояснив, чому на Сумщині не відбувається примусова евакуація

«Для того, щоб була примусова евакуація, треба, щоб хтось прийняв відповідальне рішення»

Примусова евакуація на Сумщині не проводиться, бо на рівні влади немає такого рішення. Про це «Главкому» повідомив голова Хотінської громади Микола Торяник.

«Для того, щоб була примусова евакуація, треба, щоб хтось прийняв відповідальне рішення. У нас, на жаль чи на щастя, ніби ж демократія, ми дотримуємося законів про приватну власність, принаймні, намагаємося це робити. Якби була примусова, 10 днів – і все, люди лишилися б живі і все нормально було. А так, на жаль, доводиться ризикувати і Червоному Хресту, і «Білим янголам», і поліцейському офіцеру громади – витягувати тих людей, які не хотіли їхати. А гірший варіант – тоді, коли вже ніхто людей не витягне, бо ми знаємо, що вони вже неживі. Їх ніхто навіть не забере, щоб поховати. І все тому, що не слухали, коли говорили, що треба виїжджати», – каже він.

Торяник наголосив, що ніхто не хоче бути як Сталін, який виселяв татар з Криму. – «Всім гілкам влади простіше казати, що вони людей попереджали, а ті самі не послухали».

Зараз, за словами посадовця, на території громади залишилось десь 350 людей.

«Є літні люди, є ті, у яких господарство… Є ті, хто виїхав, потім повернувся. Але таких, що твердо лишилися, десь 300. Хоч і стріляють, КАБи прилітають… У нас же, знаєте, кажеш людям: «Виїжджайте, поки можна виїхати, поки може прийти техніка». А вони до останнього тягнуть...», – додав він.

Потім лишається певна категорія тих людей, які кричать, щоб їх вивезли, а вже ніхто туди не може доїхати

«Буває таке, що людина просить її вивезти, ми приїжджаємо, а вона не готова, просить ще до завтра часу зібратися. Завтра приїжджаємо (при цьому комусь відмовляємо, бо за машиною черга стоїть), а вона каже, що домовилася, аби син забрав. А потім приходить до нас син і дорікає, що батька не забрали, а він його вивезти вже не може, бо це неможливо. Ну що – бери тоді корабель у Ілона Маска, сади в нього своїх родичів і вивозь… І таких нюансів багато всюди в прикордонних регіонах», – каже Торяник.

Нагадаємо, тим часом Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.