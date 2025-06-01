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Втрати ворога станом на 1 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 1 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10872 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 988560 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10872 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4) од,
  • артилерійських систем – 28527 (+52) од,
  • РСЗВ – 1401 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1173 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151),
  • крилаті ракети ‒ 3268 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3903 (+1).
Втрати ворога станом на 1 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 1 червня

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 1 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1194-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ втрати Генштаб

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