Втрати ворога станом на 1 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 988560 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10872 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4) од,
- артилерійських систем – 28527 (+52) од,
- РСЗВ – 1401 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1173 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151),
- крилаті ракети ‒ 3268 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3903 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 1 червня
- В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1194-й день повномасштабної війни в Україні.
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