Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 13 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:
- особового складу – близько 1001560 (+1220) осіб,
- танків – 10934 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22791 (+5) од,
- артилерійських систем – 29105 (+42) од,
- РСЗВ – 1416 (+3) од,
- засоби ППО – 1184 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72),
- крилаті ракети – 3337 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од,
- спеціальна техніка – 3914 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 13 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно.
Нагадаємо, триває 1206-й день повномасштабної війни в Україні.
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