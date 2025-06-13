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Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10934 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 13 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

  • особового складу – близько 1001560 (+1220) осіб,
  • танків – 10934 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22791 (+5) од,
  • артилерійських систем – 29105 (+42) од,
  • РСЗВ – 1416 (+3) од,
  • засоби ППО – 1184 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72),
  • крилаті ракети – 3337 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51821 (+106) од,
  • спеціальна техніка – 3914 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 13 червня
Втрати ворога станом на ранок 13 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно.
Активність ворожого флоту станом на ранок 13 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 13 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1206-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт Україна втрати Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
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