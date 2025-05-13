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Ультиматум для України та РФ від Трампа, «суперечка» за пʼять регіонів. Віткофф дав інтервʼю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ультиматум для України та РФ від Трампа, «суперечка» за пʼять регіонів. Віткофф дав інтервʼю
Спецпредставник Трампа: Я думаю, що росіяни насправді хочуть мирного врегулювання
фото: Reuters

Віткофф: «Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Зараз це жорстока війна – вони не люблять одне одного. Ми повинні це змінити»

Спецпредставник Трамп Стів Віткофф дам інтервʼю, у якому знову заявив, що наразі в переговорах основні камені спотикання зводяться до п’яти регіонів. Також Трамп «виставив ультиматум» країнам про те, що їм потрібно «досягти прогресу» в прагненні миру, інакше США відійдуть від перемовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Стіва Віткоффа для Breitbart News.

Стів Віткофф вважає, що американська сторона зробила багато для звуження кола питань на російсько-українських переговорах. Однак наразі в Україні є пʼять регіонів, які є предметом суперечок між сторонами.

«Росія має контроль – переважний контроль – над двома з цих регіонів. Українці частково контролюють інші три, тож мова йде про те, як ми будемо оцінювати ситуацію – є різниця між тим, де проходить лінія фронту, де перебувають війська, і де адміністративні межі», – сказав дипломат.

За словами Віткоффа, США неформально розмовляють з обома сторонами. Зокрема, обговорюється питання можливих поступок. Наприклад, чи погодилася б Росія відійти за певні адміністративні межі. Спецпредставник Трампа додав, що подібні питання ставлять і Україні.

Також важливою частиною переговорів є Запорізька АЕС.

«Вона своєрідна «перлина», і хоча наразі закрита, її потрібно відновити, адже вона забезпечує електроенергією деякі міста в Києві (ймовірно, Віткофф мав на увазі Київську область – ред.). Ось про які питання йде мова. Як Україна зможе отримувати воду та доставляти товари на ринки?», – сказав посланець.

Проте Віткофф переконаний, що проблема полягає в тому, що США досі не вдалося посадити обидві сторони за стіл переговорів.

«Я думаю, що якщо США відійдуть від цього конфлікту, іншими словами, не захочуть бути в ньому залучені та скажуть, що це не моя війна, і я намагався зробити все можливе, я думаю, що це поганий результат для всіх. <...> Я думаю, що росіяни насправді хочуть мирного врегулювання», – заявив посадовець.

Однак одночасно Віткофф зазначив, що Трамп «виставив ультиматум» обом сторонам про те, що їм потрібно «досягти прогресу в досягненні миру», інакше США відійдуть від перемовин.

Видання зазначає, що Віткофф зазнав певної критики за нещодавню зустріч із Путіним, але він впевнений, що «вчинив правильно», зробивши це за вказівкою президента, і пишається розмовами, які він провів з усіма залученими сторонами.

«Я розмовляв з обома сторонами – бо як можна брати участь у посередництві чи розробці рішень, якщо не розмовляти з усіма <...> І я розмовляв з президентом Путіним. Угоди не буде без схвалення президента Путіна. Він є лідером Російської Федерації, тому ідея не розмовляти з президентом Путіним – це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки».

Водночас посланець висловив сподівання, що особиста зустріч Зеленського та Путіна все таки, відбудеться.

Як відомо, президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: війна Стів Віткофф перемир'я

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