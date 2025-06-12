Генштаб підтвердив ураження заводу «Резоніт»

Внаслідок атаки пошкоджено завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки

Генеральний штаб України підтвердив ураження об’єкту військово-промислового комплексу РФ у Московській області. Мова йде про завод «Резоніт». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генштабу.

«У рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Резоніт», що у Зубово Московської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – додали в Генштабі.

💥💥 Вночі на болотах було гучно



На Московщині у селищі Зубово, попередньо було здійснено удар по підприємству ТОВ "Резонит". pic.twitter.com/KBgt1jNgp9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня окупаційна армія вдарила дронами по Харкову. Удар прийшовся по Шевченківському району міста. Пізніше стало відомо, що зафіксовано влучання на території шкільного подвір'я. Там внаслідок вибухової хвилі вибиті вікна.

До слова, триває 1205-й день повномасштабної війни. Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував дві ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.