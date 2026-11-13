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Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2026 року
Триває 1724-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 13 атак

За минулу добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Минулої доби противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6842 дрони-камікадзе та здійснили 2227 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Фотовиж, Лужки, Вільна Слобода, Миропілля, Писарівка, Білокопитове та Середина-Буда Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Храпівщина, Лужки, Іволжанське, Вакалівщина та Писарівка.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби ворог активних дій не проводив.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку противника у напрямку Красноярського.

На лиманському напрямку

Зупинено спроби окупантів просунутися. Захисники відбили чотири атаки в районах Надії, Новосергіївки та Кремінної.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки в районі Ямполя.

На краматорському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку ворога в районі Іжевки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 13 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Розкішного, Миколайпілля та Русиного Яру.

На покровському напрямку

Оборонці зупинили 11 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Добропілля, Вільного та Новогришиного.

На гуляйпільському напрямку

Відбито дев'ять атак загарбників у районах Тернуватого, Долинки та Білогір'я.

Нагадаємо, триває 1724-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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