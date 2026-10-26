ЗСУ на фронті ліквідували ще одного російського чемпіона світу

Окупант Батушев був знищений захисниками України 11 жовтня 2026 року

Після завершення виступів на професійному рівні Павло Батушев долучився до злочинної війни Росії проти України

Захисники України знищили російського окупанта Павла Батушева. Про це повідомляє «Главком».

Павло Батушев народився 1 серпня 1987 року. Більше 10 років виступав за збірну Росії на міжнародних змаганнях з льодолазіння.

Спортивні досягнення Павла Батушева:

чемпіон Світу

призер Чемпіонату Світу

чемпіон етапів Кубка Світу

призер етапів Кубка Світу

призер Чемпіонату Європи

чемпіон Кубка Світу

призер Чемпіонатів Росії

чемпіон Етапів Кубка Росії

Також Батушев у лютому 2013 року на етапі Кубка світу у румунському Буштені встановив світовий рекорд.

У 2021 році росіянина було дискваліфіковано на чотири роки за вживання допінгу.

Участь Батушева у війні проти України

Після завершення виступів на професійному рівні Павло Батушев долучився до злочинної війни Росії проти України. Він був знищений захисниками України 11 жовтня 2026 року.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося сьогодні, 26 жовтня.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта Дмитра Антоненка.

Антоненко народився 12 серпня 1979 року. Був багаторазовим чемпіоном світу, Європи та Росії з кікбоксингу.