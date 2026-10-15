Оприлюднено супутниковий знімок наслідків атаки на аеродром РФ, де знищено шість літаків

Крім літаків, було знищено технічне обладнання, необхідне для забезпечення польотів авіації

На військовому летовищі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області після ракетного удару зафіксували пожежу та повторні детонації

Osint-канали поширюють супутниковий знімок російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області після нічної атаки 15 жовтня, де видно ураження значної частини летовища окупантів, пише «Главком».

За даними ВМС, українські військові завдали удару по аеродрому береговим ракетним комплексом «Нептун». Крім літаків, було знищено технічне обладнання, необхідне для забезпечення польотів авіації. На території об’єкта також зафіксували повторні детонації та пожежу.

Наслідки удару по аеродрому окупантів фото: AviVector

Про вибухи в районі Борисоглєбська повідомляли в ніч проти 15 жовтня. За даними моніторингових ресурсів, після ракетного удару на території військового об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

Аеродром «Борисоглєбськ» використовують для розміщення російських бойових літаків, зокрема Су-34 та Су-35. Ці машини застосовують для ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

На знімку видно, шо знищено не лише літаки, але пошкоджено злітну смугу на значну кількість обладння. На відновлення в окупанті вможе піти значна кількість часу.

Нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали шість винищувачів-бомбардувальників Су-34, що підтвердив Генштаб ЗСУ.