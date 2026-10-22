Зеленський назвав наступні цілі РФ після можливих поступок на Донбасі

Президент попередив, що передача українських міст Росії може поставити під загрозу важливі промислові центри країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Росії українських міст на Донеччині може відкрити окупаційним військам шлях до Дніпропетровської області. Зокрема, під загрозою можуть опинитися Павлоград і Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави Youtube-каналу The Diary Of A CEO.

За словами Зеленського, важливе значення має Дружківка, від якої відкривається напрямок до Дніпропетровської області, зокрема Павлограда та Дніпра.

«Дружківка, а звідти відкривається прямий шлях до Дніпропетровської області, до Павлограда, Дніпра», – заявив президент.

Президент також згадав Кривий Ріг, звідки він родом, і Нікополь, наголосивши на промисловому та економічному значенні цих міст для України.

Зеленський пояснив, що Нікополь є важливим промисловим центром, де зосереджені машинобудівні та виробничі підприємства. За його словами, ці міста мають велике значення для економіки країни.

Глава держави наголосив, що передача Росії українських територій становить серйозну небезпеку, оскільки на цих ділянках розташовані потужні оборонні укріплення.

Зеленський застеріг, що відмова від міст, які є частиною укріпленої оборони України, може створити додаткові загрози для інших регіонів країни.

«І тому це дуже небезпечно, адже якщо віддати їм цю частину, а саме тут розташована потужно укріплена оборона нашої держави. І якщо ми передамо їм ці наші міста…» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії без надійних гарантій безпеки можуть створити загрозу нового вторгнення. За словами глави держави, припинення вогню або заморожування війни не забезпечить тривалого миру, якщо Москва використає паузу для підготовки чергового наступу.